В Карачаево-Черкесии режим самоизоляции продлен до 1 июня

ЧЕРКЕССК, 25 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии для всех граждан, установленный из-за угрозы распространения коронавируса, продлен до 1 июня. Об этом говорится в сообщении главы республики Рашида Темрезова на странице в Instagram.

"В целях сохранения здоровья наших граждан, недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции сегодня на заседании оперштаба Карачаево-Черкесии приняли решение о продлении режима самоизоляции и ограничительных мероприятий по коронавирусу на территории Карачаево-Черкесии до 1 июня 2020 года включительно", - написал Темрезов.

По его словам, переход к первому этапу снятия ограничительных мер невозможен из-за нарушений жителями режима самоизоляции и несоблюдения масочного режима. "Потому что за предыдущую неделю на территории Карачаево-Черкесии не снизилось количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. Санитарные врачи отмечают также значительное количество семейных очагов распространения инфекции, растет нагрузка на региональную систему здравоохранения, наши врачи, средний и младший медицинский персонал очень ответственно и профессионально выполняют свой медицинский долг, за что им слова огромной благодарности!" - отметил руководитель региона.

Темрезов также обратился к жителям республики с просьбой соблюдать рекомендации эпидемиологов. "Давайте еще наберемся терпения, будем внимательны к себе и другим, проведем предстоящую неделю, соблюдая все рекомендации врачей эпидемиологов. 1 июня, исходя из текущей эпидситуации, количества выявляемых случаев инфицирования, будем принимать дополнительные решения о сохранении или снятии ограничительных мероприятий", - сказал он.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в КЧР выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике 786 подтвержденных случаев заражения, из них 247 человек выздоровели, четверо - умерли.