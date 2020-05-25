Эксперт: районы Дагестана обеспечены всем необходимым для борьбы с коронавирусом

Ирина Трагира и пять ее коллег из ведущих российских федеральных центров прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Здесь они оказывают консультативную и организационную помощь врачам.

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Районы в Дагестане обеспечены необходимым медоборудованием и средствами индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава со ссылкой на руководителя группы оказания медицинской помощи при инфекционных болезнях ФГБУ "НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Ирину Трагиру.

"В настоящий момент районы обеспечены необходимым медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты. Мы можем подтвердить хороший профессиональный уровень врачей, с которыми мы встречались и работали", - цитирует пресс-служба Трагиру.

При этом она отметила, что в складывающейся ситуации могут возникать объективные сложности. Трагира подчеркнула, что весь мир столкнулся с пандемией нового заболевания и подходы к его диагностике и лечению постоянно меняются. "Если раньше считалось, что COVID-19 может быть установлен только на основании положительных лабораторных исследований, то сейчас данное заболевание может быть подтверждено другими методами - клиническими и рентгенологическими. Видимо, это изменение оценки стало причиной того, что в СМИ появляются различные заявления о корректности и некорректности имеющихся в республики статистических данных по заболеванию. Благодаря самоотверженной работе медиков удается обеспечить диагностикой и лечением больных в достаточном объеме", - сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с правительством Дагестана разработать и утвердить до 25 мая план мероприятий по улучшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу в республике. В частности, медорганизации Дагестана должны быть обеспечены достаточным числом медработников, необходимым оборудованием, санитарным транспортом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты, а также другими средствами, необходимыми для профилактики и лечения коронавируса. Также на территории республики должно контролироваться соблюдение ограничительных мер и создаваться условия для безопасной работы медицинских и иных организаций.

О ситуации в регионе

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 25 мая зарегистрировано 4 205 подтвержденных случаев заражения (плюс 110 человек за сутки), 3 353 человека выздоровели. Всего в регионе умерли 97 человек с коронавирусом. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.