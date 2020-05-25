Власти Коми добились корректировки платежей за тепло для жителей Усинска

ТАСС, 25 мая. Власти Республики Коми при помощи прокуратуры добились отмены корректировки квитанций за потребленное тепло для жителей Усинска. Об этом в понедельник сообщил врио главы Республики Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".

ООО "Усинская тепловая компания" в апреле выставила горожанам корректировочные счета за отопление в 2019 году, суммы в некоторых платежных квитанциях превысили 15 тыс. рублей. В социальных сетях люди жаловались, что только за тепло им нужно заплатить от 17 тыс. до 35 тыс. рублей. На ситуацию отреагировал врио главы региона, поручив в начале апреля провести проверки.

"По жалобам мы поручили прокуратуре Усинска провести проверку законности корректировки платы за отопление в 2019 году. Такая работа была проведена в 86 домах жителям которых в марте 2020 года пришли квитанции с большими корректировками за тепло. Прокуратура установила, действительно в 73 домах в Усинске корректировка должна быть отменена, в 10 домах сделан перерасчет", - сказал Уйба.

Как пояснял ранее ТАСС директор Усинской тепловой компании Вячеслав Гнездило, большинство потребителей из 87 домов, по которым сделан перерасчет, получили увеличенные счета, так как отопительный сезон продлился в Усинске 302 дня из-за холодной весны и лета. Компания предложила потребителям оплатить корректировочные счета в рассрочку и оформить это дистанционно. Однако власти региона рекомендовали жителям воздержаться от оплаты до завершения проверок.

В видеообращении врио главы республики Владимир Уйба также сообщил о планах властей по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. "В этом году мы планируем провести капремонт в 326 многоквартирных домах, что позволит улучшить качество жилищных условий более чем у 33 тыс. жителей республики. В ходе работ будут проведены большие замены лифтов, ремонты кровель, фасадов, и другие ремонтные работы", - сказал глава региона.