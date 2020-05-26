Площадку под госпиталь Минобороны РФ для пациентов с коронавирусом подготовили в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Площадка под строительство госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией уже подготовлена в Каспийске, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской администрации.

Ранее в администрации города сообщили, что в возведении госпиталя в Каспийске примут участие порядка 700 военных строителей. Их размещают в здании кадетской морской школы-интерната, в зданиях школы олимпийского резерва по футболу и в гостинице "Спорт". Для военных строителей созданы все условия для проживания и питания.

"Произведен демонтаж двух зданий, <...> армирование и бетонирование фундамента <...> 700 кв. метров. На сегодняшний день уже подготовлена площадка для начала возведения медучреждения. На месте работают около 230 строителей и 36 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, глава города Магомед Абдулаев поручил первому замглавы администрации Каспийска оказать содействие в решении любых возникающих по ходу строительства и других бытовых вопросов. Госпиталь будет построен на территории Центральной городской больницы, он будет рассчитан на 76 коек. "Новое медучреждение для лечения заразившихся инфекционных больных, в том числе с коронавирусом, на данный период разгрузит переполненные отделения городской больницы. Они ранее были перепрофилированы в стационары для лечения коронавируса и внебольничной пневмонии", - цитирует пресс-служба Абдулаева.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест. Полевые госпитали уже развернуты в Буйнакске и Ботлихе.

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.