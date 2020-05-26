Производство масок в сутки выросло более чем в 8 раз в Кабардино-Балкарии с начала апреля

НАЛЬЧИК, 26 мая. /ТАСС/. Производство медицинских масок увеличилось более чем в 8 раз в Кабардино-Балкарии (КБР) с начала пандемии, в сутки их шьют около 25 тыс., на их производство переориентированы около 20 предприятий легкой промышленности. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Министерства промышленности, энергетики и торговли региона.

По состоянию на 26 мая в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 2 422 подтвержденных случая заражения коронавирусом (за сутки плюс 88), выздоровели - 622 (за сутки плюс 34), умерли 14 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1 905 человек, имевших контакты с заразившимися. В госпиталях находятся 696 больных, 44 - в реанимации, 22 - на аппаратах ИВЛ. За все время в республике проведено 37 107 (за сутки плюс 1 004) исследований путем тестирования.

"В Кабардино-Балкарии предприятия легкой промышленности с начала пандемии коронавируса перешли на выпуск защитных масок. Около 20 предприятий [ранее таковых было восемь], производители обмундирования для силовых структур, верхних трикотажных изделий, чулочно-носочных изделий и трикотажных полотен, перестроились на выпуск масок буквально за пару дней. В сутки предприятиями изготавливается 22-25 тыс. средств индивидуальной защиты, тогда как на начало апреля производили 2-3 тыс. в сутки, за весь период выпустили порядка 500 тыс. штук", - говорится в сообщении.

Производство наладили с конца марта мобилизовав и задействовав весь персонал. В качестве сырья используются марля, ситец, бязь, интерлок. По линии реализации осуществляется работа с предприятиями и организациями, розничная продажа населению осуществляется через торговые сети "Магнит", "Пятерочка", "Ласточкино Гнездо", "Кенгуру", торговые центры "Вестер Гипер", "Горный" и "Оазис".

В регионе указом главы действует масочный режим и "крайне важно, чтобы у каждого жителя была возможность приобрести защитные маски". "Производимые объемы реализуются для использования на предприятиях и организациях, которые обеспечивают средствами индивидуальной защиты свои коллективы, а также розничным потребителям. В настоящее время предприятия активно работают над расширением каналов реализации для потребителей", - отмечено в сообщении.

На сегодняшний день ООО "ВоенТекстильПром" является сертифицированным предприятием по производству масок, а также два предприятия направили необходимый пакет документов в Росздравнадзор для сертификации своей продукции, что позволит отнести их продукцию к медицинским изделиям.

Помощь медикам

Предприятия легкой промышленности Кабардино-Балкарии, помимо выпуска защитных масок, перешли на производство защитных костюмов для медработников, работающих с заразившимися коронавирусом. "Четыре предприятия перестроились на выпуск защитных костюмов, в их числе ООО "Авангард", ООО "Текстиль Имидж", ООО "Ева", ООО "Промлайтплюс". В сутки предприятиями изготавливаются от 500 до трех тыс. защитных костюмов, продукция поставляется в медучреждения КБР", - добавили в ведомстве.

Эти же предприятия - ООО "Промлайтплюс", ООО "Текстиль Имидж", ООО "Ева", ООО "ВоенТекстильПром", ООО "Текстиль" и ООО "Югтекстильторг" - оказали помощь и бесплатно снабдили медицинские учреждения города Нальчик, Майский и Прохладный масками и защитными костюмами.

Производители легкой промышленности, перестроившиеся на производство масок и защитных костюмов, оказали помощь медучреждениям города Нальчик, Майский и Прохладный. "Оснащение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) медицинских работников находится на особом контроле. Лечебные учреждения в КБР на сегодняшний день в достаточной мере оснащены СИЗ. Дополнительные СИЗ получили все специализированные больницы, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, и станции скорой медицинской помощи региона", - добавили в Минпромторге КБР.