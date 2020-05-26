В поселке Северной Осетии по нацпроекту отремонтировали 5,5 км водопровода

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Реконструкцию сетей водоснабжения провели в поселке Редант-2 Северной Осетии в рамках проекта "Чистая вода", который входит в национальный проект "Экология". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В поселке Редант-2 прошла реконструкция сетей водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода", который входит в национальный проект "Экология". Главная задача проекта - обеспечить жителей качественной питьевой водой, отвечающей всем требованиям безопасности", - говорится в сообщении. Сети водоснабжения поселка имели высокий процент износа. По этой причине возникали утечки воды, насосное оборудование работало на повышенной мощности, что приводило к большому объему потребления электроэнергии.

В 2019 году стартовали работы по реконструкции объекта, была проведена замена 5,5 км трассы водопровода на улицах Цветочная и Сосновая. В этом году провели установку пяти насосов: два из них обеспечивают систему водоснабжений, один работает на водопровод для нужд пожарной безопасности, два находятся в резерве.

Качественной питьевой водой обеспечено 2 тыс. жителей населенного пункта.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).