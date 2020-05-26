Власти Хасавюртовского района Дагестана передали строителям госпиталя 2 тыс. масок

"Оперативным штабом администрации муниципального района выделены военным строителям 2 тыс. гигиенических масок для лица, чтобы обеспечить их безопасность", - рассказали в пресс-службе, добавив, что на объекте сейчас работают порядка 300 военных строителей.

Ранее сообщалось, что всего ожидается прибытие около 800 военных строителей, их размесят в местной школе, где созданы условия для проживания.

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Хасавюртовского района передали 2 тыс. медицинских масок военным строителям, которые прибыли для возведения госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе районной администрации.

В администрации рассказали, что во вторник продолжаются работы по армированию основания котлована для заливки бетона и завоза необходимых строительных материалов. Строительные работы идут на территории Центральной районной больницы сельского поселения Ботаюрт Хасавюртовского района. Будущий госпиталь будет рассчитан на 60 койко-мест.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.