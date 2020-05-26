Предприятия АПК выделили 3 млн рублей на лечение детей с редкими заболеваниями в КБР

НАЛЬЧИК, 26 мая. /ТАСС/. Предприятия агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии (КБР) выделили 3 млн рублей на лечение детей по случаю праздника Ураза-байрам, сообщила ТАСС руководитель благотворительного фона "Мечты сбываются" Фатима Магомедова.

"3 млн рублей на лечение детей Кабардино-Балкарии перевели заводы "Зеленая компания", "Агро- плюс" и "Овощи Юга". Средства перечислены на счет благотворительного фонда "Мечты сбываются" по случаю праздника Ураза-байрам. Кроме того, редкий диагноз "первичный иммунодефицит" поставлен всего у двух детей в стране, одним из них является ребенок КБР, в прошлом году на средства спонсора его удалось прооперировать в Германии. Сейчас мальчик ждет окончания режима самоизоляции, чтобы снова отправиться в Германию на обследование", - рассказала Магомедова.

Она отметила, что с 2017 года по решению владельца заводов на счет благотворительной организации ежемесячно поступает сумма в размере 300 тыс. рублей. "Фонд "Мечты сбываются" не ведет сбор средств в социальных сетях, здесь никто не получает зарплату. Все ежемесячные пожертвования идут исключительно на лечение детей, а платежные поручения с фотографиями детей, их диагнозами публикуются на страницах фонда в социальных сетях. За три года работы сотни ребят КБР получили возможность лечения и реабилитации в крупных медицинских центрах страны", - добавила она, отметив, что не было отказано ни одному больному ребенку при условии предоставления всех необходимых документов.

Фонд также тесно сотрудничает с Минздравом КБР, сверяя данные своих подопечных. Ежегодно фонд проводит благотворительные концерты, в завершение которых собранные средства прямо на сцене передаются родителям малышей. На концертах артисты эстрады Северного Кавказа выступают бесплатно, а в прошлом году была организована выставка-продажа картин художников РФ и стран ближнего зарубежья в сотрудничестве с отелем "Гранд-Кавказ". "На арт-площадке были представлены работы из частной коллекции. Полученные средства были также потрачены на лечение и реабилитацию больных детей. В этом году мы планируем продолжить работу в прежнем режиме", - резюмировала собеседница агентства.

Ураза-Байрам - праздник окончания поста в месяце Рамадан аш-Шариф, один из двух главных дней исламского календаря, но празднование проходит в течение трех дней, в этом году праздник пришелся на 24-26 мая. В день праздника мусульмане совершают ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, приглашают в гости соседей, родственников и друзей. В это время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.