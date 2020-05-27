Более половины бюджета Камчатки в прошлом году направили на социальные нужды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мая. /ТАСС/. Более половины бюджета Камчатки - около 60%, в прошлом году направили на социальные нужды, сообщается на официальном сайте правительства региона в среду.

Бюджет Камчатского края в 2019 году составил почти 85 млрд рублей.

"Объем социально значимых расходов бюджета на одного жителя Камчатского края в 2019 году составил почти 133 тыс. рублей. Такая сумма получается, если поделить итоговые затраты на количество проживающих в регионе. Доля социально ориентированных расходов составляет около 60% от всего бюджета и включает в себя множество направлений: финансирование сфер образования, социальной политики, здравоохранения, культуры и физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 8 млрд рублей было направлено на льготные выплаты различным категориям граждан. Это составляет почти 10% от общего объема расходов региона в прошлом году. Также к социально значимым относятся расходы по снижению тарифов на коммунальные услуги для жителей полуострова - по данным Росстата, тарифы ЖКХ на Камчатке одни из самых высоких в стране.