Чукотку полностью обеспечили лекарствами для лечения пациентов с коронавирусом

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минздраву России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, и при нехватке обеспечить формирование запаса лекарств в нужном объеме.

ТАСС, 27 мая. Чукотский автономный округ полностью обеспечен лекарствами для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В этом вопросе региональные власти находятся в постоянном взаимодействии с медицинскими сотрудниками и дальневосточным полпредством, сообщила в среду ТАСС руководитель окружного департамента здравоохранения Надежда Мавлянова.

"Все проблемные моменты, которые у нас были по закупке недостающих препаратов, Минздрав России помог нам решить. Вся информация о наличии лекарств, их потребности передается еженедельно в аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО. При лечении пациентов с коронавирусом используются различные схемы, и на сегодняшний день необходимых для этого препаратов в Чукотском автономном округе достаточно. Мы находимся в тесном взаимодействии с лечебными учреждениями округа для постоянного мониторинга ситуации", - сказал Мавлянова.

На Чукотке действует режим полной самоизоляции. В округе зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом - это один из самых низких показателей в стране. Более половины пациентов выздоровели, один скончался. После введения ограничительных мероприятий около 7 тыс. жителей округа прошли тестирование на коронавирус - это 15% жителей полуострова.

В начале апреля в участковой больнице поселка Угольные Копи развернули оборудованный центр для приема пациентов с коронавирусом. При этом власти округа готовы развернуть дополнительные инфекционные койки в каждом районе, если это будет необходимо.