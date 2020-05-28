Сквер Михалыча. Как житель Перми превратил пустырь в парк

Владимиру Кормщикову на днях исполнилось 80 лет. Он загружает в тачку чернозем на площадке за гипермаркетом "Лента" в спальном районе Перми — Парковом. Это место в его честь жители окрестных домов называют "сквер Михалыча". Это теперь здесь официально сквер, а раньше был пустырь, и создает он этот сквер своими руками уже 20 лет

— Готовлю спортивную площадку для подростков и взрослых, — рассказывает Кормщиков. — Родители обижаются, что им нечем заняться, пока дети играют. Так что хочу поставить тут тренажеры для них. Будет еще турник трехуровневый. А там, где ротонда стоит, там строю площадку для торжественных мероприятий — День Победы, День десантника. Сейчас там ложбина, я отвожу землю туда, выравниваю площадку, опалубку сделал во всю длину, убираю там все старые сооружения. Сквер Владимира Михайловича попал на конкурс "Я берегу планету", организованный редакцией журнала National Geographic, и уверенно лидирует в открытом голосовании. Кто подал заявку, пенсионер не знает. Захватчик и зеленый партизан Когда-то на этой территории в 6 тыс. кв. м то и дело скапливался мусор. Не было даже травы. Кормщиков какое-то время смотрел на пустырь из окна своего дома напротив, а когда там начал гореть торф, решил, что нужно что-то делать. — Начался у меня сквер с борьбы с пожарами, а потом, чтобы не горело, я засевал травой все это хозяйство, садил деревья, завозил грунт сверху, чтобы закрыть. Вот так все с тех пор и пошло. Хотелось сделать под окном зеленый участок для отдыха. Негде было отдыхать, тем более в те времена. 15–20 лет назад во дворах же ничего не было — ни горки, ни качелей. Весь Парковый вон на той старой площадке [время проводил].

Описание Памятник "Детям — участникам трудового фронта" © Максим Кимерлинг/ТАСС

Кормщиков — человек советской закалки, все делал на свои деньги, без краудфандинга и грантов. — Первые березки посадил, маленькие были такие — с палец толщиной где-то одна. Все это выросло успело, я за ними ухаживал, как только позволяли средства: и поливал, и опрыскивал, и удобрял, — рассказывает пенсионер. Претендентов на благоустроенную землю было достаточно: одни хотели построить тут автостоянку, другие — что-то еще. Вместе с жильцами площадку удалось отстоять. А с 2016 года администрация Дзержинского района Перми взяла новый сквер на баланс и оказывает поддержку в благоустройстве. В прошлом году при содействии депутатов здесь появилась современная детская игровая площадка, были высажены ели и кусты сирени.

— Администрация Дзержинского района с 2005 года оказывала помощь Владимиру Михайловичу в рамках компенсационных посадок, предоставляла посадочный материал. В преддверии своего юбилея Владимир Кормщиков обратился в администрацию с просьбой оказать содействие в доставке чернозема в сквер, плодородная земля была завезена, — сообщили ТАСС в мэрии Перми. — Молодежь сейчас вся в компьютере, бесполезно их просить о помощи. ТОС вот помогает субботники организовывать, — объясняет Кормщиков. — Я же специально городу сквер передал: мне лет много, а кто после меня будет делать за свой счет? <...> Депутаты помогли мне все оформить, чтобы хоть какой-то хозяин был. Это же у меня самострой. Кто называет меня захватчиком, кто зеленым партизаном — всяко называли. А сейчас я это все оформил, и по закону землю уже никто не отнимет.

"Сквер Михалыча" называют еще детским: здесь есть чем заняться ребятам, и площадка доступна для всех в любое время. — Мне кажется, неправильная позиция у наших правителей: во дворе строят дорогущие миллионные площадки, а там один-два ребенка. Да еще и замок поставят, [вход] только для своего дома. Вот как в соседнем доме: там площадку сделали, стоит больше 2 млн рублей, а я сколько там хожу, каждый день почти, ну нет никого, еще и на замке. А я делаю как делают в Европе — там каждый квартал небольшой такой спортивный городок, — говорит Кормщиков. Первые березки В детстве Владимира Михайловича никаких игровых площадок не было — рос он во время войны в шахтерском поселке на Усьве, почти в 200 км от Перми. Потом трудился в шахте конвейеристом и навалоотбойщиком, электросварщиком на оборонном заводе, стал кандидатом юридических наук, работал на заводе, преподавал в институте повышения квалификации руководящих кадров. Инженеры, директора заводов, руководители исполкомов, администраций — все учились у Кормщикова хозяйственному праву.

Но в юности Владимир Михайлович поступал в строительный колледж на архитектурный факультет, однако повестка в армию оборвала мечты о творческой профессии. Теперь свои идеи Кормщиков воплощает в этом сквере. Здесь он построил колоннаду — белые колонны возвышаются на трехступенчатом парапете.

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— Я караимский стиль не осилил, поэтому я часть ионического и часть дорического стиля использовал. Постамент вот этот, колонны, капители, карнизы, фризы, конечно, в меньшем размере сделал. <...> Я литературу понимал по древнегреческой архитектуре, там такие вещи красивые, а сейчас Древнюю Грецию мало изучают, — объясняет он. Еще Кормщиков создал металлическую стелу, украшенную морскими полосками, этот памятник он посвятил детям — участникам Великой Отечественной войны. Неподалеку еще один — в честь детей, трудившихся в тылу. — Я ж начинал строить как сквер, посвященный детям войны. Первичное название было у меня такое. Большое количество детей в тылу, и на полях, и на заводах, на фабриках — везде работали дети, им памятник поставил. <...> Еще хочу построить один памятник Победы, проект я уже нарисовал, изобрел — теперь, как даст Бог здоровья, буду еще памятник строить. Предполагаю, что мне надо два года, чтобы закончить все.

Описание Эту колоннаду Кормщиков спроектировал и построил тоже сам © Максим Кимерлинг/ТАСС