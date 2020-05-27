Пожилые граждане и многодетные семьи в Дагестане получили более 400 продуктовых наборов

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Пожилые граждане, многодетные и малоимущие семьи в Дагестане получили 422 продуктовых набора, собранных в рамках проекта "Тележка добра". Об этом сообщили в среду в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Республике Дагестан.

"Активисты ОНФ в Республике Дагестан передали пожилым гражданам, многодетным и малоимущим семьям 422 продуктовых набора, собранных в рамках проекта "Тележка добра". К проекту, проходящему под эгидой акции "Мы вместе", уже подключились 30 супермаркетов и гастрономов Махачкалы и Кизляра", - говорится в сообщении. Кроме того, собранные продукты были переданы больницам, иностранным студентам и детским домам.

Акция "Тележка добра" запущена в Дагестане больше месяца назад. За это время к ней присоединились 25 махачкалинских продуктовых магазинов и пять кизлярских. Региональный штаб начал свою работу 19 марта. За это время выполнено около 2 тыс. заявок. Тележки установлены, как правило, у касс, в них можно оставить продукты длительного хранения в заводской упаковке.

Акция "Мы вместе" стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В акции принимают участие уже более 90 тыс. волонтеров. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.