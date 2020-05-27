Медработникам СКФО выплатили более 110 млн рублей после проверок прокуратуры

ПЯТИГОРСК, 27 мая. /ТАСС/. Прокуроры в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) провели более 200 проверок, по результатам которых медработникам округа было перечислено более 110 млн рублей стимулирующих выплат. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в СКФО.

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурорами в Северо-Кавказском федеральном округе проведены проверки исполнения законодательства при начислении и осуществлении стимулирующих выплат медицинским и иным работникам. <...> Всего за период проверки, в том числе по мерам прокурорского реагирования, работникам перечислено более 110 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прокурорами проведено свыше 200 проверок, которыми охвачены учреждения здравоохранения, где проходят лечение граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией. В прокуратурах созданы и функционируют горячие линии. По результатам проверок прокурорами внесено 82 представления, опротестовано 65 правовых актов, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях.

Так, прокурорами в Республиках Дагестан и Северная Осетия внесены представления руководителям медицинских учреждений, не обеспечившим принятие локальных нормативных актов, устанавливающих порядок начисления стимулирующих выплат, что создало условия к несвоевременному перечислению денежных средств гражданам.

Кроме того, прокурорами в Северной Осетии и Карачаево-Черкесской Республике приняты меры реагирования в связи с неверным расчетом выплат, в результате чего их размеры были занижены. Организован их перерасчет, в том числе исходя из самого факта работы с пациентами, без привязки ко времени.