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Медработникам СКФО выплатили более 110 млн рублей после проверок прокуратуры

Всего прокуроры провели более 200 проверок, по результатам которых внесено 82 представления, опротестовано 65 правовых актов, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях

ПЯТИГОРСК, 27 мая. /ТАСС/. Прокуроры в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) провели более 200 проверок, по результатам которых медработникам округа было перечислено более 110 млн рублей стимулирующих выплат. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в СКФО.

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурорами в Северо-Кавказском федеральном округе проведены проверки исполнения законодательства при начислении и осуществлении стимулирующих выплат медицинским и иным работникам. <...> Всего за период проверки, в том числе по мерам прокурорского реагирования, работникам перечислено более 110 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прокурорами проведено свыше 200 проверок, которыми охвачены учреждения здравоохранения, где проходят лечение граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией. В прокуратурах созданы и функционируют горячие линии. По результатам проверок прокурорами внесено 82 представления, опротестовано 65 правовых актов, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях.

Так, прокурорами в Республиках Дагестан и Северная Осетия внесены представления руководителям медицинских учреждений, не обеспечившим принятие локальных нормативных актов, устанавливающих порядок начисления стимулирующих выплат, что создало условия к несвоевременному перечислению денежных средств гражданам.

Кроме того, прокурорами в Северной Осетии и Карачаево-Черкесской Республике приняты меры реагирования в связи с неверным расчетом выплат, в результате чего их размеры были занижены. Организован их перерасчет, в том числе исходя из самого факта работы с пациентами, без привязки ко времени.

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