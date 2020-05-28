Два судна для сообщения с удаленными селами прибудут на Камчатку в августе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая. /ТАСС/. Два новых судна, рассчитанные на перевозку до 20 тонн грузов и 12 пассажиров прибудут на Камчатку в августе. Они будут использоваться для сообщения с удаленными поселками полуострова, сообщается на официальном сайте правительства региона.

На паромных переправах к селам Лазо и Таежный Мильковского района Камчатки в настоящий момент используются устаревшие баржи 70-х годов постройки. По воде, а в холодное время года - по льду в населенные пункты, отрезанные от районного центра, доставляют продукты, медикаменты, товары первой необходимости.

"Подрядчик должен был поставить на Камчатку баржи еще в прошлом году, но срок поставки был перенесен на август 2020 года. Из-за нарушения контракта мы выставляем ему штрафные санкции. Тем не менее, Находкинский судоремонтный завод уверил нас, что работы находятся в финальной стадии. Новые суда качественно повысят уровень транспортного обслуживания для камчатцев, проживающих в поселках Лазо и Таежный", - приводятся в сообщении слова врио министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимира Каюмова.

Лазо и Таежный - населенные пункты в Мильковском районе Камчатки, в которых проживают соответственно 400 и 150 человек. Регулярное транспортное сообщение с этими населенными пунктами отсутствует.