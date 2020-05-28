С дома в центре Петербурга уберут оставшиеся после обрушения балконы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Специалисты по итогам обследования решили демонтировать оставшиеся балконы с дома на улице Кирочной в Санкт-Петербурге, где во вторник обрушились четыре балкона. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации Центрального района города.

"Там осталось всего четыре балкона. Вчера прошло обследование фасада и балконов и принято решение о демонтаже всех балконов", - сказала представитель администрации. Она добавила, что работы планируют провести до конца этой недели.

Обрушение четырех балконов в шестиэтажном жилом доме №20 на Кирочной улице произошло во вторник днем. Первым рухнул балкон на шестом этаже, который упал на нижние и обрушил их. Обломки упали на улицу, однако в этот момент у дома никого из людей не было, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Наиболее вероятной причиной инцидента в районной администрации считают коррозию конструкций на балконе на шестом этаже, которая появилась из-за нарушения гидроизоляции в здании.

Жилой дом, где произошел инцидент, построен в 30-х годах XX века. В 2001 году здание попало в список городского комитета по охране памятников как объект, представляющий историческую и культурную ценность.