Два диспансера в Кизляре вернутся к обычной работе после приема пациентов с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Два медучреждения Кизляра вернутся в ближайшие дни к обычному режиму работы после перепрофилирования для работы с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе мэрии города со ссылкой на мэра Кизляра Александра Шувалова.

"С учетом улучшения эпидемиологической обстановки в городе еще два перепрофилированных медучреждения города вернутся к привычной работе уже в ближайшие дни. Количество госпитализированных в кожвенерологическом и наркологическом диспансерах резко снизилось. На сегодня в этих двух учреждениях остаются не более 20 пациентов и их следует перевести в центральную городскую больницу, которая сейчас тоже разгружается в связи со снижением поступления количества зараженных COVID-19 и пневмонией", - цитирует пресс-служба Шувалова.

При этом отмечается, что на случай изменения эпидемиологической обстановки в городе оперативно будут развернуты резервные койки и уже создается резерв масок и других медицинских изделий и медикаментов. На сегодняшний день в центральной городской больнице для приема больных с коронавирусом и пневмонией перепрофилированы все отделения.

Ранее городская поликлиника, в которой были развернуты койки для лечения пациентов с пневмонией, вернулась к работе в обычном режиме. Однако, в поликлинике пока работают не все сотрудники и специалисты. Основная часть медперсонала привлечена к лечению больных пневмонией и коронавирусом.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 28 мая зарегистрировано 4 579 подтвержденных случаев заражения (плюс 124 человек за сутки), 4 402 человека выздоровели, умер 151 человек. Более 56 тыс. человек обследованы, более 4 тыс. находятся на изоляции.