Фонд "Вера" передал учреждениям Дагестана средства индивидуальной защиты

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" передал учреждениям Дагестана средства индивидуальной защиты и пульсоксиметры. Об этом в четверг сообщила журналистам учредитель фонда Нюта Федермессер, которая находится в Дагестане.

"Мы приехали позже, чем хотелось бы, хотелось бы месяц назад тут оказаться с тестами, но тесты регистрировались сперва. <…> Вчера приехала фура со средствами индивидуальной защиты, там очки, маски, перчатки, костюмы и пусльоксиметры, которые помогают нам определить, насколько человек страдает от дефицита кислорода. Надеюсь, что это все сегодня-завтра будет использоваться", - сказал она.

Она добавила, что важно снабдить СИЗ учреждения соцзащиты. "Очень хочется, чтобы тестами сумели воспользоваться сотрудники соцзащиты", - сказала учредитель фонда.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 28 мая зарегистрировано 4 579 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 124 человека за сутки), 4 402 человека выздоровели, умер 151 человек. Более 56 тыс. человек обследованы, более 4 тыс. находятся на изоляции.