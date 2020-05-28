В Чечне досрочно завершится программа переселения из аварийного жилья

ГРОЗНЫЙ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Чечни до 2021 года досрочно завершат программу переселения из аварийного жилья более 2,4 тыс. человек в рамках нацпроекта. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"Между Фондом содействия реформированию ЖКХ и Чеченской Республикой было подписано дополнительное соглашение. <...> В соответствии с дополнительным соглашением, Чеченская Республика обязуется обеспечить досрочное переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства строительства и ЖКХ, около 2,4 тыс. жителей региона будут переселены из аварийного жилья.

"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" планировалось с 2019 по 2024 год расселить 42,9 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить 2,4 тыс. граждан. Мы решили, что весь объем, предусмотренный на 2022-24 годы, при выделении соответствующих средств, будем расселять до конца 2021 года", - отметили в пресс-службе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он рассчитан до 2024 года, общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей.