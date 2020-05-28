Режим самоизоляции продлили на июнь в каждом шестом регионе России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти 14 из 85 российских регионов к вечеру четверга приняли решение продлить режим самоизоляции, ранее введенный из-за распространения коронавируса, на первые недели июня или до конца месяца. В каждом четвертом субъекте ограничения продолжают действовать до особого распоряжения, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в каждом регионе страны. Власти всех субъектов вводили режим самоизоляции - обязательный или рекомендательный.

В большинстве регионов, уже продливших ограничения, особый режим продолжит действовать в первые недели июня. При этом в части субъектов он сохранится до конца месяца. В частности, режим самоизоляции продлен до 30 июня в Новосибирской области, где выявлено почти 2,5 тыс. случаев заражения.

В то же время власти регионов вводят и послабления: разрешают выходить на улицу для прогулок с детьми и занятий спортом, открывают парки и непродовольственные магазины. Например, во Владивостоке в среду вновь открыли пляжи и набережные, проезд к которым был ограничен из-за пандемии.

В части субъектов с относительно благополучной ситуацией, в том числе в Крыму, Калининградской и Мурманской областях, уже отменили режим обязательной всеобщей самоизоляции. Ограничения на передвижение сохраняются для лиц старше 65 лет и групп риска. Однако масочный режим и в этих регионах остается обязательным для всех, он необходим, чтобы не допустить распространения инфекции.

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила стабилизацию ситуации с коронавирусом в России. По ее словам, больше половины регионов могут в ближайшее время приступать к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения инфекции.