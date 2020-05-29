Реконструкцию здания Азербайджанского театра в Дербенте планируют начать в конце 2020 года

МАХАЧКАЛА, 29 мая. /ТАСС/. Работы по реконструкции здания Азербайджанского театра в дагестанском городе Дербенте планируется начать в конце 2020-го - начале 2021 года. В настоящее время объявлен конкурс на разработку проектной документации, сообщил на своей странице в Instagram глава администрации города Хизри Абакаров.

"Администрация Дербента объявила конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции Азербайджанского Государственного драматического театра. В этом году планируется полностью разработать проектную документацию. <…> В конце текущего года или в начале следующего начнутся работы по реконструкции объекта", - написал Абакаров.

Как следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок, на разработку проекта планируется направить более 7,7 млн рублей. Предполагаемая стоимость работ по реконструкции составит более 131,2 млн рублей. Проект планируется реализовать в рамках республиканской программы комплексного развития города Дербента.

"В начале этого года земельный участок и находящееся на нем здание Азербайджанского театра было передано в собственность администрации города правительством Дагестана. Это сделано для того, чтобы администрация могла сама завершить строительство здания, которое было начато еще в начале 2000-х годов и осталось долгостроем", - пояснил Абакаров.

Азербайджанский государственный драматический театр был создан в Дагестане в начале XX века как любительский. Статус государственного был присвоен ему в 1998 году.