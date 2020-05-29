В Дагестане в рамках нацпроекта отремонтируют более 30 км региональных автодорог

МАХАЧКАЛА, 29 мая. /ТАСС/. Ремонтные работы на более чем 30 км региональных дорог будут проведены в 2020 году в Дагестане по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Республики Дагестан в 2020 году отремонтируют 30,6 км региональных автодорог", - сказали в пресс-службе. Как отмечается, планируется привести в нормативное состояние пять автодорог регионального значения. Общий объем финансирования составит 853,3 млн рублей.

Ремонт предусмотрен на дорогах "Мамраш - Ташкапур - Араканский мост", "объезд Махачкалы через поселок Талги", "Манас - Зеленоморск - Аэропорт", а также "Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб". Всего на 2020 год в рамках проекта "Дорожная сеть" планируется приведение в нормативное состояние 87,8 км автодорог регионального значения и улично-дорожной сети с общим объемом финансирования 1,54 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" планируют реконструкцию и ремонт 150 объектов, что почти на 40 объектов больше, чем в прошлом году.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.