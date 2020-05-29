Вьючные лошади впервые примут участие в параде Победы в Ставрополе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая. /ТАСС/. Лошади горных пород вьючно-транспортного взвода Южного военного округа впервые примут участие в параде Победы в Ставрополе. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе округа.

"Около 2 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и других силовых структур и ведомств примут участие в военном параде в Ставрополе в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Новинкой парада в этом году станет прохождение вьючного взвода с лошадьми монгольской и карачаевской пород", - говорится в сообщении.

В механизированную колонну в этом году включено более 70 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град-М" и "Ураган", артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля "Камаз", бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", комплекс связи "Редут", а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.