В Мурманской области до 15 июня продлят ограничения на въезд и выезд в некоторые города

МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Действующий режим ограничения на въезд и выезд в ряде городов и районов Мурманской области, который ввели из-за пандемии, сохранится в течение ближайших двух недель. Об этом сообщил журналистам глава региона Андрей Чибис на брифинге в пятницу.

"Мы точно в ближайшие две недели, до 15 июня, сохраняем все те ограничения, связанные с выездом и въездом в те населенные пункты, где такие ограничения есть, и очень настойчиво будем требовать исполнения решений по обязательному масочному режиму в закрытых помещениях и в общественном транспорте", - сказал Чибис.

Ограничения на въезд и выезд в Мурманской области действует с апреля в пяти районах: Кандалакшском, Терском, Ловозерском и Ковдорском и Печенгском, а также в девяти населенных пунктах, в том числе в Апатитах и Кировске, где был выявлен первый в регионе очаг коронавируса.

Очаг заражения инфекцией выявили в Мурманске после проведения профилактического тестирования среди сотрудников в одной из силовых структур.

По данным оперативного штаба, на утро пятницы в Мурманской области выявлено всего 60 новых случаев заражения коронавирусом, из них 37 - в Мурманске. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 3 136, из них 1 886 выздоровели и выписаны из больницы, 1 243 человека находятся на лечении, семь человек умерли.