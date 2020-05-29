Заявления на единовременные выплаты подали родители более 190 тыс. детей Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Родители более 190 тыс. детей оформили заявления на получение единовременных выплат по 10 тыс. рублей в Ставропольском крае. В общей сложности на поддержку смогут рассчитывать родители более 400 тыс. детей, сообщили в пятницу журналистам в краевом управлении по информационной политике.

Президент России Владимир Путин на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семьей с детьми в период пандемии коронавируса. С 1 июня им полагается разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет и до наступления 16-летнего возраста. Выплаты охватят не менее 19 млн детей. На обеспечение единовременных выплат и выплат на детей до трех лет Минфин России направил 222,1 млрд рублей в Пенсионный фонд России.

"Чтобы получить выплату, следует до 1 октября подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, либо лично по предварительной записи в орган ПФР или МФЦ. Средства будут перечислены на банковский счет заявителя согласно указанным реквизитам. На Ставрополье единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей коснется более 400 тыс. детей. Подано уже более 190 тыс. заявлений", - говорится в сообщении.

Начисление выплаты не зависит от наличия у семьи права на материнский капитал, ее доходов, наличия работы у родителей, получения других мер социальной поддержки.