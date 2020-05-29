В Северной Осетии нерабочие дни продлены до 14 июня

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 мая. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в связи с ситуацией с коронавирусом подписал указ о продлении нерабочих дней до 14 июня, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Северная Осетия - Алания глава республики Вячеслав Битаров подписал указ о продлении нерабочих дней до 14 июня", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сделаны некоторые послабления ранее введенных ограничительных мер. Жителям республики разрешили заниматься физической культурой и спортом на открытом воздухе и открытых спортивных площадках при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

Расширен перечень организаций, которые продолжают осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности на территории республики. В него добавлены музеи, библиотеки, организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие стоматологические услуги, а также организации, осуществляющие подготовку водителей транспортных средств.

Указом также разрешается работать организациям, осуществляющим розничную торговлю вне торговых центров, торговая площадь которых составляет не более 300 кв. метров. В предыдущем тексте указа говорилось о допустимых 200 кв. метрах торговой площади.