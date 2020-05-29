Новую участковую больницу открыли на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Новая участковая больница открылась в селе Нагутском на Ставрополье. Раньше медицинскую помощь жители села получали в здании, построенном почти 60 лет назад, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого Минздрава.

"В селе Нагутском открыта новая, благоустроенная участковая больница, оснащенная современным оборудованием. Сегодня в селе живет более 4 тыс. человек, из них более 1,2 тыс. - дети. Существовавшая старая участковая больница была введена в эксплуатацию в 1962 году и находилась уже в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Строительство новой больницы в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения" началось в 2018 году. Трехэтажное здание имеет площадь 1,6 тыс. кв. метров, автономное отопление и энергоснабжение. В больнице развернуто 25 стационарных коек, в том числе 5 коек дневного стационара.

"Медицинскую помощь сельским жителям здесь будут оказывать два врача-терапевта, педиатр, гинеколог, стоматолог. Имеется своя клинико-диагностическая лаборатория. Оборудован кабинет ультразвуковой диагностики. На базе участковой больницы расположен постоянный пост дислокации скорой медицинской помощи", - поясняют в Минздраве.

Новая больница будет обслуживать население двух сел и пяти хуторов, находящихся в радиусе 17 км.