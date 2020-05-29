Курортный сбор в городе Железноводске направят на ремонт терренкуров в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Власти города Железноводска направят полученные средства курортного сбора в 2020 году на ремонт терренкуров в Курортном парке, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В Железноводске в этом году на средства, полученные от курортного сбора, собранного до введения ограничительных мер, отремонтируют терренкуры, которые расположены в нижней части Курортного парка", - говорится в сообщении.

Из-за распространения коронавируса работа санаториев и прием туристов в городах-курортах Ставрополья была приостановлена с начала апреля до начала июня 2020 года. В результате санаторно-курортный комплекс понес убытки, значительно уменьшился и объем курортного сбора.

"Только за два месяца простоя санаториев Железноводск недобрал около 9 млн рублей курортного сбора. С 1 июня, по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, Железноводск переходит к поэтапному выходу из режима ограничений, и начинает прием гостей. Первый заезд туристов в Железноводск ожидается уже с июня", - цитирует пресс-служба главу города Евгения Моисеева.

В Железноводске в 2019 году объем курортного сбора составил более 50 млн рублей, превысив прогнозный план на 26%. Все деньги были направлены на обновление курортной инфраструктуры. После восстановления турпотока в 2020 году власти прогнозируют ежемесячный объем курортного сбора в городе около 5 млн рублей.

По информации краевого туристского информационного центра, парк в Железноводске является единственным на Кавказских Минеральных Водах парком естественного происхождения, первые тропы к минеральным источникам на этой территории были проложены в 1825 году. На аллеях парка начинаются терренкуры, ведущие вокруг горы Железной. Для лечения терренкуром на Железноводском курорте используются разные маршруты, отличающиеся протяженностью, рельефом местности, углом подъема и количеством энергозатрат. Начальная точка отсчета всех маршрутов находится в курортном парке.