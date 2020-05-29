Компания "Новавинд" подтвердила планы по вводу первой ветростанции Ставрополья в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Компания "Новавинд", ветроэнергетический дивизион Росатома, подтвердила планы по вводу в эксплуатацию первого в Ставропольском крае ветропарка до конца 2020 года. Завершить проект планируется в четвертом квартале 2020 года, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе компании.

Ранее директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев сообщал, что ограничения в период пандемии могут стать причиной отсрочки ввода ряда проектов в области возобновляемой энергетики (ВИЭ) в 2020 году и начале 2021 года. По данным ассоциации, до конца 2020 года в России должно быть введено порядка 1,25 ГВт возобновляемой мощности. Более 230 МВт из этого объема уже введено с начала года.

"На площадке ветропарка будут установлены 84 ветроэнергетические установки (ВЭУ) мощностью по 2,5 МВт каждая. К настоящему моменту уже завершен монтаж шести установок, идет подготовка еще 23 площадок под строительство ВЭУ. Планируется, что создание ветропарка будет завершено в IV квартале 2020 года", - говорится в сообщении.

Компания ведет также реализацию проектов по строительству ветроэлектростанций на территории трех городских округов и одного района Ставрополья. "В перспективе Ставропольский край может стать ключевым регионом строительства ветроэлектростанций Росатома. Ожидается, что общая мощность проектов АО "Новавинд" по строительству ВЭС на территории региона составит порядка 500 МВт", - сообщают в компании.

В правительстве края отмечают, что эти проекты и реализация инвестиционных планов ряда других компаний позволят довести мощность выработки электроэнергии до гигаватта. "Уже в ближайшей перспективе на Ставрополье будут построены ветроустановки для выработки электроэнергии общей мощностью полгигаватта. Задача - довести мощности ветрогенерации в крае до 1 гигаватта. Использование возобновляемых источников энергии - это технологии будущего. Вне сомнения, это укрепит энергетический потенциал нашего региона", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.