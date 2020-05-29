Тестирование на антитела к коронавирусу в Дербенте начали с самой населенной части города

"В магальной части Дербента организовали бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции. Магалы - самый густонаселенная часть Дербента, поэтому работа в этом направлении была начата именно здесь <…> Экспресс тесты позволяют узнать результат в течение двух минут", - сказала представитель городской администрации.

МАХАЧКАЛА, 29 мая. /ТАСС/. Бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции начали в магалах - жилых кварталах в исторической части Дербента, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

Она уточнила, что тесты переданы городу сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. "Тестирование проводится в специально оборудованном автомобиле скорой помощи, весь процесс занимает не более 10 минут", - добавила собеседница агентства.

Кроме того, в магальной части Дербента начата дезинфекция, которая проводится сотрудниками муниципального предприятий "Горсервис". "Санитарная обработка продлится несколько дней. При проведении работ специалисты применяют дезинфицирующее средство, которое безвозмездно прислали в помощь городу из Северной Осетии - Алании", - уточнили в пресс-службе.

В Дагестане по состоянию на 29 мая зарегистрировано 4 702 подтвержденных случая заражения (плюс 125 человек за сутки), 4 412 человек выздоровели. Всего в регионе умер 201 человек с коронавирусом. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.