Центры амбулаторной онкологической помощи откроют в двух городах Ставрополья в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Центры амбулаторной онкологической помощи откроются по нацпроекту "Здравоохранение" в Ставрополе и Буденновске в 2020 году. В каждом из них будут созданы условия для проведения химиотерапии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого Минздрава.

"Онкологическая служба развивается во всем крае. Чтобы приблизить медицинскую помощь к онкологическим больным, создаются центры амбулаторной онкологической помощи <…> В текущем году планируется открыть два центра амбулаторной онкологической помощи - в Буденновске и Ставрополе. Их оснастят диагностическим оборудованием и откроют на их базе койки дневного пребывания для проведения химиотерапии", - говорится в сообщении.

Первый центр амбулаторной онкологической помощи в крае был открыт в 2019 году на базе Кисловодской городской больницы. В дневном стационаре учреждения уже проведено более 150 курсов химиотерапии. В общей сложности до конца 2024 года в крае планируется создать пять таких центров.

Онкологическая служба Ставрополья развивается с 1945 года, когда в регионе открылась первая краевая онкологическая станция. Осенью этого же года в Ставрополе начал работать краевой онкодиспансер. На сегодняшний день в учреждении работают более 900 медиков, проводится порядка 10 тыс. операций в год. В 2019 году в онкодиспансере обновили парк медоборудования на 613 млн рублей. В 2021 году планируется начать строительство нового корпуса диспансера, который позволит расширить объем и доступность медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии, создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.