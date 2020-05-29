Опыт врачей из Москвы повысит эффективность лечения от коронавируса в Северной Осетии

"На помощь нашим медикам прибыли московские коллеги. Привезли с собой медикаменты для лечения симптомов коронавируса на более, чем 55 млн рублей. В том числе, средства индивидуальной защиты, тест-системы для выявления антител. Их ценный опыт борьбы с этим опасным заболеванием поможет эффективнее наладить лечение пациентов. Спасибо им за реальную помощь и за готовность находиться в Северной Осетии столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 мая. /ТАСС/. Опыт врачей из Москвы поможет наладить эффективное лечение пациентов с коронавирусом в Северной Осетии, написал в своем Instagram глава республики Вячеслав Битаров.

Он отметил, что общими усилиями федерального центра и регионов мы преодолеем этот трудный период.

Бригада врачей из Москвы, прибывшая в Северную Осетию для помощи в лечении больных с коронавирусом, будет работать в медучреждениях республики в течение двух недель.

Главными задачами в работе группы станут консультации региональных специалистов, внесение корректировок в методику и протоколы лечения пациентов. Особое внимание уделят рекомендациям по проведению КТ- скринингов. Как сообщают специалисты из Москвы, столица имеет большой опыт в этой области, база исследований пациентов с коронавирусом на сегодняшний день одна из крупнейших в мире.

В республике зафиксировано 2 907 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1 000 человек находятся на амбулаторном лечении, 106 - в больницах, 1 754 выздоровели, 47 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1214 человек.