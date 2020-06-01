Рота почетного караула вновь заступила на пост на Мамаевом кургане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Военнослужащие роты почетного караула в городе-герое Волгограде вновь заступили в караул на пост №1 на Мамаевом кургане, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Комплекс "Мамаев курган" ранее был закрыт из-за пандемии коронавируса. В этот период военнослужащие осуществляли патрулирование на территории комплекса, а также обеспечивали охрану с помощью технических средств.

"Военнослужащие роты почетного караула мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде вновь заступили в караул на пост №1 в зале воинской славы на Мамаевом кургане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что военнослужащие роты почетного караула ежедневно несут службу на Мамаевом кургане, а также участвуют в сопровождении первых лиц государства в Волгограде, глав иностранных государств и военных делегаций во время их официальных визитов, принимают участие в возложении цветов к мемориалам в городе-герое.