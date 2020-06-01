Цифровая система оповещения при ЧС заработает во всех муниципалитетах Башкирии в 2020 году

УФА, 1 июня. /ТАСС/. Систему централизованного оповещения населения переведут в цифровой формат после модернизации. Она заработает во всех муниципалитетах Башкирии в 2020 году. Сейчас система работает в 18 городах и районах, на полный охват региона выделено более 250 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства республики.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал привести в постоянную готовность помещения для временного размещения граждан на случай режима чрезвычайной ситуации в Приволжье. Среди проблемных вопросов, на которые необходимо обратить внимание, он назвал неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений, износ которых в округе составляет от 60 до 90%, неэффективную работу комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

"Цифровая система оповещения успешно введена в постоянную эксплуатацию в 18 муниципальных образованиях республики. В 2020 году планируется модернизировать и оцифровать РАСЦО (региональную автоматизированную систему централизованного оповещения) в оставшихся 44 муниципальных образованиях республики, что позволит информировать население в 100% муниципальных образованиях о чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении.

Это потребует установки еще 97 громкоговорителей, почти 300 электросирен, 45 приемников оповещения и 31 точки перехвата радиовещания. "На эти цели из бюджета республики было выделено 251,66 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Также в Башкирии создано 55 зон экстренного оповещения населения, в них входят территории возможных лесных пожаров, химического заражения и катастрофического затопления. Во всех из них функционируют системы оповещения.