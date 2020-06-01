{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выплаты по 10 тыс. рублей 1 июня получат почти 140 тыс. детей Бурятии

На эти цели выделили почти 1,4 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 1 июня. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей 1 июня в Бурятии получат почти 140 тыс. детей. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда Климентий Шомоев.

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми, согласно которому, с 1 июня будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

"Сегодня почти 1,4 млрд рублей мы направили в казначейство, и в течение дня все эти средства будут зачислены на счета заявителей. Всего в Бурятии порядка 204 тыс. детей, которые могут получить единовременную выплату 10 тыс. рублей по указу президента РФ. 139,5 тыс. заявлений на 28 мая подано и обработано", - сообщил Шомоев.

Средства по заявлениям, которые поданы после 28 мая, планируется перечислять на счета заявителей по мере поступления и обработки документов.

Ранее власти Бурятии приняли решение о региональной поддержке - единовременных выплатах подросткам 16 и 17 лет. Из фонда непредвиденных расходов республиканского правительства на эти цели выделено 26 млн рублей. Сейчас местные власти уточняют список детей, которые поучат такую поддержку. По предварительным оценкам, это порядка 22 тыс. человек.

Теги
РоссияБурятияДальний Восток
"Последняя возможность кормить семью пропала". Как в Мурманске добиваются изменений закона
Эта история не только о том, как студенческая дружба переросла в любовь, помогла создать семью и бизнес, преодолеть запреты и найти компромиссы. Она еще и о том, что проблема одной семьи — только капля в море проблем всего региона, касающихся запретов и ограничений на выход маломерных судов
Читать полностью