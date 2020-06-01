Выплаты по 10 тыс. рублей 1 июня получат почти 140 тыс. детей Бурятии

УЛАН-УДЭ, 1 июня. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей 1 июня в Бурятии получат почти 140 тыс. детей. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда Климентий Шомоев.

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми, согласно которому, с 1 июня будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

"Сегодня почти 1,4 млрд рублей мы направили в казначейство, и в течение дня все эти средства будут зачислены на счета заявителей. Всего в Бурятии порядка 204 тыс. детей, которые могут получить единовременную выплату 10 тыс. рублей по указу президента РФ. 139,5 тыс. заявлений на 28 мая подано и обработано", - сообщил Шомоев.

Средства по заявлениям, которые поданы после 28 мая, планируется перечислять на счета заявителей по мере поступления и обработки документов.

Ранее власти Бурятии приняли решение о региональной поддержке - единовременных выплатах подросткам 16 и 17 лет. Из фонда непредвиденных расходов республиканского правительства на эти цели выделено 26 млн рублей. Сейчас местные власти уточняют список детей, которые поучат такую поддержку. По предварительным оценкам, это порядка 22 тыс. человек.