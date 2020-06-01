В регионах Дальнего Востока начались выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

ТАСС, 1 июня. Ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, в которых средний доход на человека не превышает прожиточного минимума, начались в понедельник в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщают корреспондентам ТАСС в региональных ведомствах.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от трех до семи лет, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Сообщалось, что правительство России на эти цели выделит в поддержку регионам из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.

"В Хабаровском крае начались ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. По данным Министерства социальной защиты населения края, за неделю подано около 8,5 тыс. заявлений на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Перечисление средств уже началось", - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Так, в Хабаровском крае пособие получат 11,5 тыс. семей, где живут более 20 тыс. детей. Размер выплаты составляет 7 590,5 рублей. В пресс-службе отметили, что на данную меру поддержки предусмотрено 1,9 млрд рублей, из них 300 млн рублей - средства из краевого бюджета.

В других регионах ДФО также поступают заявления о получении соответствующих выплат. В Якутии, где установлены два размера выплат в зависимости от зоны, к которой относится район республики, насчитывается более 21 тыс. заявлений от семей. Размер выплаты на одного ребенка составит в I зоне (в северных и арктических районах региона) - 10 274 рубля, II зоне (все остальные районы) - 8 651 рубль. В Амурской области размер выплаты составляет 6 363,5 рублей в течение года с момента подачи заявления.

В Сахалинской области почти 3 тыс. семей с детьми обратились за получением выплаты. Размер ежемесячной помощи составляет там 8 054 рубля. В этом году в региональном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 518 млн рублей.