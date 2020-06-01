Около 300 тыс. семей в Самарской области получили выплаты на детей от трех до 16 лет

САМАРА, 1 июня. /ТАСС/. Единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет в Самарской области по состоянию на 1 июня получили около 300 тыс. семей. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в понедельник.

С сегодняшнего дня по инициативе президента РФ Владимира Путина начались выплаты единовременных пособий в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет, заявления на эти средства Пенсионный фонд начал принимать через портал госуслуг с 12 мая. Такие заявления в целом по стране подали более 12 млн человек.

"1 июня 2020 года единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет получили 229 147 семей Самарской области", - говорится в сообщении.

Как отмечают в правительстве, деньги выплачены семьям на 316 тыс. детей. При этом те, кто еще не подали заявку на выплаты, смогут это сделать до 1 октября текущего года. Для получения выплаты родители должны заполнить заявление на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.