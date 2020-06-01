Синоптики обещают дождливую и умеренно теплую погоду регионам Центральной России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что с 1 по 7 июня в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) установится дождливая погода, местами возможны грозы, температура воздуха к среде поднимется до плюс 17-19 градусов, к концу недели - до плюс 22-27 градусов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в местных Центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра, в регионе в ближайшие двое суток пройдут затяжные дожди, возможно, с грозами и градом. "В Воронежской области в ближайшие дни облачно с прояснениями, дожди, местами с грозой и градом. Ночами около 8-13 градусов тепла, днем - до плюс 19-24 градусов, ветер южный 6-11 м/с, при грозе с порывами до 17 м/с", - сказал собеседник агентства, отметив, что прекращение осадков ожидается только концу недели.

Дождливая погода в течение недели также ожидается в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. По данным местных ЦГМС, в этих регионах к 3 июня потеплеет до плюс 16-19 градусов, к воскресенью столбики термометров в этих регионах покажут около плюс 25-27 градусов, отметили синоптики.

Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Орловской, Ярославской областях к среде воздух прогреется до плюс 17-18 градусов, к 7 июня - до плюс 21-22 градусов. В течение недели сохранится вероятность дождей, не исключены грозы и порывистый ветер. "Это связано с атмосферными фронтами циклона, при этом в регионе сохранится прохладная погода. В понедельник днем плюс 14, во вторник и среду до плюс 12 ночью, плюс 17 днем", - сказал дежурный синоптик ЦГМС по Орловской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, погоду в Центральной России в ближайшие дни будут определять атмосферные фронты циклона, центр которого будет медленно перемещаться с Украины на Белоруссию. На сайте Центра погоды "Фобос" сообщается, что наступающий период теплой погоды окажется довольно затяжным. "По предварительным прогнозам, он продлится вплоть до середины июня", - добавили синоптики.