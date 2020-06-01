Минздрав Дагестана: все медучреждения обеспечены средствами защиты в полном объеме

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Все медицинские учреждения Дагестана в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с правительством Дагестана разработать и утвердить план мероприятий по улучшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу в республике. В частности, медорганизации Дагестана должны быть обеспечены достаточным числом медработников, необходимым оборудованием, санитарным транспортом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты, а также другими средствами, необходимыми для профилактики и лечения зараженных коронавирусом.

"В настоящее время все медицинские учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Закупаются они как за счет средств регионального бюджета, так и федерального", - сообщили в министерстве.

Большую поддержку, как отмечается, оказали меценаты. Помощь также поступала из других субъектов страны. "Мы получили очередную партию гуманитарной помощи от правительства Москвы - это средства индивидуальной защиты для медицинского персонала, медицинское оборудование, аппараты ИВЛ и многое другое", - рассказали в региональном Минздраве.

Ранее правительство Москвы передало Дагестану медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков общим весом 40 т. Кроме того, медикаменты, средства индивидуальной защиты и медтехника поступили в Дербент от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

О ситуации в регионе

По данным оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории республики, на 1 июня в Дагестане 5096 подтвержденных случаев коронавируса (плюс 141 человек за сутки), 4442 человека выздоровели, умерли 260 человек. В республике проведено 73 763 исследований, более 5,5 тыс. человек в настоящее время находятся на изоляции.

В регионе с 31 марта введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. В оперативном штабе призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.