В Дагестане срок получения результата теста на коронавирус сократился более чем в 5 раз

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Сроки получения результатов тестирований на коронавирус в Дагестане сократились с 10 до 1-2 суток, в том числе благодаря увеличению штата сотрудников лабораторий и поступлению в республику современных тестов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в региональном Минздраве.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал максимально быстро решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами на коронавирус. Ежедневно в республике проводится более 3 тыс. тестирований.

"С целью раннего и активного выявления больных COVID-19 проводится работа по увеличению объемов проводимых лабораторных исследований в подведомственных лабораториях. <...> Количество проводимых исследований выросло в последние дни, что позволило сократить сроки получения результатов лабораторных исследований с 10 суток до 1-2 суток", - сказали в Минздраве.

Там отметили, что для этого был увеличен штат сотрудников. "Задействовано в работу 16 врачей и биологов и 21 фельдшер-лаборант, из которых 10 человек были дополнительно оперативно подготовлены", - рассказали в министерстве.

Кроме того, 28 мая в республику поступили 20 тыс. современных тест-систем, позволяющих выявить наличие в организме человека коронавируса. "Они были переданы Республиканской клинической больнице. Данные тесты позволяют с высокой точностью и в короткие сроки - это 4,5-5 часов, выявить наличие COVID-19 в организме человека", - уточнили в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что в республике разработан и действует план маршрутизации, согласно которому материал для лабораторных исследований, в том числе и из отдаленных районов Дагестана, доставляется в специализированные лаборатории. Как отмечается, подведомственные Минздраву региона лаборатории имеют 10 комплектов оборудования для проведения ПЦР-исследований. Там же отметили, что проводится работа по приобретению дополнительного лабораторного оборудования, а также по созданию еще одной ПЦР-лаборатории на базе Республиканской клинической больницы. "Планируется внедрение диагностических исследований иммуноферментным методом для определения антител", - добавили в ведомстве.

О ситуации в регионе

По данным оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан, на 1 июня в регионе 5 096 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (плюс 141 человек за сутки), 4 442 человека выздоровели. За все время 260 человек умерли с подтвержденным коронавирусом. В республике проведено 73 763 исследований, более 5,5 тыс. человек в настоящее время находятся на изоляции.

В субъекте с 31 марта введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. В оперативном штабе призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.