Студенты-медики помогли дагестанским врачам справиться с потоком пациентов с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Студенты и сотрудники Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) и Дагестанского государственного университета (ДГУ) помогли врачам региона справиться с большим количеством поступающих в больницы пациентов, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"В самый сложный период, когда отмечался наплыв большого количества поступающих пациентов, оказали помощь сотрудники кафедр Дагестанского государственного медицинского университета, которые начали работать в стационарах вместе с практическими врачами и лечить пациентов с вирусными пневмониями. Большую помощь здравоохранению оказали и студенты ДГМУ, а также другие медики-добровольцы, которые после были приняты на работу в соответствии с имеющимися квалификациями по срочному трудовому договору", - сообщили в Минздраве Дагестана.

В министерстве рассказали, что медицинские работники республики трудятся сейчас в напряженном режиме, многие из них уже длительное время не виделись со своей семьей. Кроме того, в субъекте не первый год активно работают волонтеры-медики, отметили в Минздраве.

"Их вклад оказался особенно полезным в условиях пандемии. На данном этапе можно сказать, что самый сложный период уже пройден, медицинские работники справляются с имеющейся лечебной нагрузкой", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что почти 400 студентов Дагестанского государственного медицинского университета задействованы в борьбе против коронавирусной инфекции в регионе. Кроме того, отмечалось, что в этой работе принимают участие 14 сотрудников ДГМУ, которые трудоустроены в больницах. Еще 120 сотрудников клинических кафедр оказывают постоянную консультативную помощь врачам. Как сообщалось, принимают участие в борьбе с коронавирусом и 99 ординаторов, 84 из которых задействованы в красной зоне, один - в зеленой и еще 14 из них - волонтеры.

О ситуации в регионе

По данным оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан, на 1 июня в регионе 5096 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (плюс 141 человек за сутки), 4442 человек выздоровели. За все время 260 человек умерли с подтвержденным положительным результатом заражения коронавирусом. В республике проведено 73 763 исследований, более 5,5 тыс. человек в настоящее время находятся на изоляции.

В субъекте с 31 марта введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. В оперативном штабе призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.