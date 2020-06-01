В Астраханской области возобновили работу бани и сауны

АСТРАХАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Бани и сауны Астраханской области могут возобновить работу с понедельника. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на сайте правовой информации Астраханской области в понедельник.

"Подпункт 16.4 пункта 16 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением, дополнить абзацем следующего содержания: работы бань и саун, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте документа.

С 16 мая Астраханская область приступила к первому этапу снятия ограничительных мер в регионе, на территории области отменили пропускной режим и возобновили работу некоторые предприятия сферы услуг. Позже для прогулок закрыли центральную набережную и два парка, чтобы избежать массового скопления людей.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 1 937 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 949 человек, 18 пациентов умерли.