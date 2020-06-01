Мороженое из козьего молока будут производить на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Козий молочный комплекс в Ставропольском крае начнет производство мороженого из козьего молока в июне 2020 года. На первом этапе запуска ежемесячный выпуск составит 200 тыс. штук, сообщили в понедельник журналистам в краевом управлении по информполитике.

"Оригинальное производство стартует уже в июне <…> в планах наладить выпуск целой серии мороженого из козьего молока. Начать планируется с 200 тыс. штук мороженого в месяц и постепенно довести объем до 1 млн штук - заводские мощности это позволяют", - говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что мороженое из козьего молока из-за гипоаллергенных качеств сырья, в первую очередь, рассчитано на детей с аллергией на молочные продукты.

Выпуск мороженого запустит "Козий молочный комплекс "Надеждинский", который является крупнейшей козьей фермой Ставрополья. Предприятие было образовано в 2017 году в Шпаковском районе, в 2018 году в комплексе началось строительство перерабатывающего завода. Дойное стадо предприятия составляет порядка 2,3 тыс. голов.