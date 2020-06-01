Уровень воды в реках Архангельской области ниже отметок подтопления

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реках во всех районах Архангельской области ниже отметок подтопления, повышение не прогнозируется. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"По данным на вечер 1 июня, уровень воды на реках Архангельской области по всей территории региона опустился ниже отметок подтопления. Паводок отступает, ни в одном из муниципалитетов повышения уровня воды специалисты больше не прогнозируют", - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе проводится оценка ущерба, причиненного паводками.

Как 30 мая, как сообщали в ГУ МЧС по региону, в Архангельской области были частично подтоплены 94 придомовых территории в четырех населенных пунктах, а также один участок дороги и один низководный мост. Для населения, проживающего в зоне паводков, был подготовлен пункт временного размещения на 400 мест, однако он не понадобился.