Тепловизорами оборудовали 48 медучреждений Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья закупили для медицинских учреждений края 51 тепловизор. Оборудование для автоматического контроля температуры у посетителей передали в 48 поликлиник, сообщили журналистам в понедельник в краевом Минздраве.

"Минздрав Ставропольского края закупил 51 тепловизор для эпидемиологического контроля. Они переданы в 48 медицинских учреждений. С помощью данных тепловизионных комплексов будет осуществляться автоматический контроль температуры тела посетителей, обращающихся за медицинской помощью в поликлиники", - говорится в сообщении.

На закупку оборудования из краевого бюджета было направлено 18,6 млн рублей. "Устройство позволяет выявлять посетителей с повышенной температурой тела и, разделяя потоки, направлять их к специалистам поликлиники для дальнейшего обследования", - отмечают в министерстве.

По информации Минздрава региона, тепловизоры позволяют распознавать температуру человека на более дальнем расстоянии, чем бесконтактные термометры. Это исключает близкие контакты медработника на входе в поликлинику с посетителями и обеспечивает возможность соблюдения социальной дистанции.

С начала пандемии в регионе выявлено 2 568 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 102 человека, в медицинских учреждениях умерли 47 пациентов с коронавирусом. На лечении в стационаре находятся 574 человека, в тяжелом состоянии - 34 пациента, 11 из них на аппаратах искусственной вентиляции легких.