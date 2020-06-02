В Ингушетии в 2020 году благоустроят 43 общественные территории

МАГАС, 2 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены благоустроить 43 общественные территории в девяти муниципальных образованиях в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Для проведения работ республике будет выделено более 135 млн рублей, рассказал ТАСС начальник отдела ЖКХ Минстроя Ингушетии Омар Гетагазов.

"В этом году мы планируем благоустроить 43 общественные территории в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда": в Карабулаке - шесть территорий, в Сунже и Сунженском районе - восемь, в Назрани и Назрановском районе намерены благоустроить 11 территорий, в Малгобеке и Малгобекском районе - 11 территорий, в горном Джейрахском районе - три и в административном центре региона - Магасе благоустроят четыре территории. На проведение всех работ из федерального центра нам выделено 137,9 млн рублей, из регионального бюджета выделят 1,3 млн рублей", - сказал Гетагазов.

По его словам, некоторые муниципальные образования, не дожидаясь поступления средств на свои счета, уже приступают к работам по благоустройству общественных территорий.

"На данный момент соглашения в электронном бюджете с муниципальными образованиями заключены на предоставление субсидии для благоустройства общественных территорий, контракты муниципалитеты с подрядными организациями тоже заключили. Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, муниципальные образования не намерены оттягивать работы до конца года, а планируют сдать объекты до конца лета", - добавил собеседник ТАСС.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды.