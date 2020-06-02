Запас резервного топлива восполнят на ТЭЦ в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов

НОРИЛЬСК, 2 июня. /ТАСС/. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в структуру "Норникеля"), на ТЭЦ которой 29 мая произошел разлив около 20 тыс. куб. м нефтепродуктов, к отопительному сезону восполнит запасы резервного топлива. Об этом сообщил во вторник журналистам первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко в ходе посещения ТЭЦ-3 в Норильске.

"Сейчас ведется оценка всех возможных емкостей Таймырской топливной компании, всего, что у нас имеется на других хранилищах нефтепродуктов. Наша основная задача - в этом ключе подготовиться, чтобы мы вошли нормально в отопительный сезон, чтобы по всем нормативам у нас хватило топлива резервного", - сказал Дяченко.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. куб. м топлива. По данным Росприроднадзора, нефтепродукты попали в водоемы. В настоящее время идет ликвидация последствии разлива.

На работу ТЭЦ происшествие не повлияло, поскольку она работает на газе. В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящий момент силами компании и спасательных служб остановлено распространение нефтепродуктов в Норильско-Пясинской водной системе. Из Мурманска прибыл отряд морской спасательной службы, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных странах мира. Спасатели разбили лагерь на реке Амбарная и перекрыли возможность дальнейшего распространения топливная пятна, и теперь готовятся к его сбору для утилизации. Проведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище, и в ближайшее время собранные нефтепродукты будут утилизированы.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.