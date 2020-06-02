Между Псковом и Великими Луками запустят поезда

ПСКОВ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области запустят прямое железнодорожное сообщение между двумя крупнейшими городами региона - Псковом и Великими Луками. Об этом сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников, выступая на сессии областного собрания с докладом о работе администрации региона за 2019 год.

Великие Луки - второй по численности населения город Псковской области, в котором проживает около 100 тыс. человек. Часть предприятий города входят в электротехнический промышленный кластер Псковской области. Кроме того, в Великих Луках работает первый в регионе промышленный технопарк "Электрополис", резиденты которого занимаются разработкой и производством электротехнической продукции, не имеющей аналогов в России.

"Развивается сеть скоростного железнодорожного транспорта. Конечно, коронавирусная повестка внесла корректировки во все сферы деятельности, в том числе и транспортную. Но подчеркну: все достижения будут сохранены, и мы надеемся, что уже в июле текущего года пассажирский поезд свяжет город Псков и Великие Луки", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что с февраля 2019 года открыто ежедневное движение поезда "Ласточка" по маршруту "Псков - Новгород - Петрозаводск", который по территории области следует через станции Порхов и Дно. "По маршруту Санкт-Петербург - Псков ходит четыре пары скоростного поезда "Ласточка", с пятницы по воскресенье маршрут продлевается до Печор", - уточнил глава региона.