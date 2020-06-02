Ростех и правительство Севастополя подписали контракт на строительство больницы по ФЦП

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Севастополя и госкорпорация "Ростех" подписали государственный контракт на строительство в городе больницы скорой медицинской помощи, которая создается в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкорпорации.

"В церемонии подписания госконтракта приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Севастопольская больница скорой медицинской помощи будет построена в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года. На эти цели из бюджета выделено 7 млрд 580 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что клиника будет состоять из пяти корпусов от трех до восьми этажей, для строительства отведен участок площадью 6,9 га. Общая площадь медучреждения будет составлять около 55 тыс. кв. м, оно рассчитано на 470 койкомест и 200 посещений в смену. Больница будет состоять из пяти блоков: операционного (с приемным отделением), диагностического, лабораторного, стационара и пищеблока. Реализацией проекта займется дочерняя организация Ростеха - компания "РТ-Соцстрой".

Со ссылкой на Чемезова отмечается, что для создания больницы "будут использованы лучшие инженерные и технологические решения".

"Город получит передовое лечебное заведение, где будут оказываться все виды специализированной помощи и появится более 1 200 новых рабочих мест. Строительство больницы скорой медицинской помощи станет первым шагом на пути к созданию крупного медицинского кластера - в него также войдут онкологический центр и инфекционная больница", - цитирует пресс-служба слова главы Севастополя Развожаева.

Изначально строительство было запланировано на 2020-2021 годы. Более половины мест в больнице скорой медицинской помощи планируется отвести под отделения хирургии, травматологии, неврологии и кардиологии (по 60 коек на каждое), 36 коек - на реанимацию, по 30 - на отделения урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, акушерства и гинекологии. Остальные - под отоларингологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургии, комбустиологию.