С начала пандемии на Ставрополье раздали почти 300 тыс. продуктовых наборов

СТАВРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Волонтеры и участники благотворительных акций за два месяца раздали нуждающимся жителям Ставропольского края 299 367 продуктовых наборов, сообщили журналистам во вторник в краевом управлении по информационной политике.

Раздачу благотворительной помощи, включая продуктовые наборы и товары первой необходимости, в Ставропольском крае начали с конца марта 2020 года, когда в регионе был объявлен режим повышенной готовности и режим всеобщей самоизоляции. Поддержку получают люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в период введения ограничительных мер.

"Малообеспеченным категориям граждан доставлено 299 367 продуктовых наборов. Из них 12 377 роздано за прошедшую неделю с 25 мая по 1 июня. В регионе практически завершается раздача помощи, предназначенной многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям и малообеспеченным пенсионерам", - говорится в сообщении.

Продуктовые наборы для поддержки населения закупили на деньги, собранные в рамках акции "Доброе сердце", также помощь предоставили предприниматели и коммерческие компании края.

С начала пандемии в Ставропольском крае выявлено 2 653 случая заражения коронавирусом, в том числе у 227 детей. В тяжелом состоянии находятся 39 человек, в состоянии средней степени тяжести - 231 пациент. В медицинских учреждениях умерли 49 пациентов с коронавирусом, после выздоровления из больниц выписан 1 131 человек.