Глава Минздрава Северной Осетии вышел на работу после перенесенной коронавирусной инфекции

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев вернулся к работе после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Болезнь очень непростая, каждый переносит ее индивидуально. Желаю всем жителям здоровья, чтоб те, кто заболел, выздоровели в скором времени", - сообщил на официальной странице Минздрава в Instagram министр.

Он отметил, что на данный момент условий для ослаблений режима самоизоляции нет, так как в республике сохраняется высокая заболеваемость.

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев объявил о своем заражении коронавирусом 20 мая. Он проходил амбулаторное лечение. И. о. была назначена первый замглавы министерства Светлана Цгоева.

Всего в республике коронавирус подтвержден у 3104 человек (+49 за сутки), из них 2063 человек выздоровели, 58 летальных случаев, 853 человек находятся на домашней изоляции под медицинским наблюдением.